تراجع عائدات قناة السويس 40 مليون دولار الشهر الماضي

السيسي خلال إفتتاحه لقناة السويس الجديدة

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع عائدات هيئة قناة السويس المصرية إلى 408.4 مليون دولار في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي مقارنة ب 449.2 مليون دولار في أكتوبر مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي عندما بلغت 382 مليون دولار.

ويعني هذا هبوط إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 40.8 مليون دولار في شهر واحد فقط، كما أظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في نوفمبر تراجع إلى 1401 سفينة مقارنة بـ 1500 سفينة في أكتوبر.

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، وبلغت إيرادات قناة السويس خلال أول 11 شهرا من هذا العام 4.746 مليار دولار.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع إيراداتها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في2014.

وتخطت تكلفة إقامة قناة السويس الجديدة عشرات المليارات وصرح مسؤولون مصريون أن التفريعة الجديدة للقناة ستدر على مصر عشرات المليارات من الجنيهات سنويا وقال أحدهم إنها ستؤدي إلى زيادة الدخل القومي بمقدار 100 مليارا، ورغم ذلك فإن إيرادات قناة السويس الأصلية في تراجع مستمر منذ افتتاح التفريعة الجديدة .

وتعد قناة السويس من أهم مصادر الدخل القومي في مصر وهي المصدر الثاني للعملات الأجنبية في البلاد بعد السياحة التي شهدت تراجعا كبيرا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء قبل أسابيع.