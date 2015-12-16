بالصور : إحياء ذكرى "مولانا" جلال الدين الرومي

"شب عروس" أو ليلة العرس بالفارسية هو اسم الاحتفالية التي تقيمها تركيا لإحياء الذكرى 742 لوفاة كبير متصوفي العالم الإسلامي – جلال الدين الرومي والمعروف بـ" مولانا" .

وتمتد الاحتفالات التركية لعشرة أيام تقام خلالها حفلات المولوية ويشارك فيها الجمهور بدعوى صفاء الروح والرومي أفغاني المولد والأصل ، عاش معظم حياته في مدينة" قونية" التركية .

ناظم معظم الأشعار التي تنشد في حلقة الذكر المولوية. واشتهرت الطريقة المولوية بتسامحها مع أهل الذمة ومع غير المسلمين أيّاً كان معتقدهم وعرقهم ،ويعدها بعض مؤرخي التصوف من تفرعات الطريقة القادرية.

كما اشتهرت أيضا بما يعرف بالرقص الدائري لساعات طوال، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي فيتخلصون من المشاعر النفسية ويستغرقون في وجد كامل يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجود الإلهي كما يرون.

اشتهر في الطريقة المولوية النغم الموسيقي عن طريق الناي، والذي كان يعتبر وسيلة للجذب الإلهي، ويعتبر أكثر الآلات الموسيقية ارتباطاً بعازفه، ويشبه أنينه أنين الإنسان للحنين إلى الرجوع إلى أصله السماوي في عالم الأزل، ولا تزال الطريقة المولوية مستمرة حتى يومنا هذا في مركزها الرئيسي في قونية وتعد من الفلكلور التركي .