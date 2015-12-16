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انتشار واسع لفيديو تحرش جنود إسرائيليين بمراسلة فلسطينية

16/12/2015

أنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الصحف الفيديو الذي تعرضت فيه سارة العدراء مراسلة قناة فلسطين للتحرش من قبل  جنود الاحتلال الإسرائيلي .

ويظهر الفيديو مراسلة قناة فلسطين خلال وجودها بقرية عابود برام الله وهي تتحدث على الهواء عن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وفجأة يقوم  ثلاثة جنود بالوقوف خلفها محاولين مضايقتها والتشويش عليها وهي أمام الكاميرا .

وقام أحدهم بالتحرش المباشر بها وملامستها بكتافه ،ولكن سارة اكملت تقريرها بشجاعة ودفعتها التصرفات المستفزة لجنود الاحتلال الي الاشارة اليهم وهي تتحدث عن السياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة تل ابيب بقيادة بنيامين نتنياهو .

وقد اثار الفيديو حالة من السخط والغضب الشديدين تجاه جنود الاحتلال من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ،ودعا عدد كبير منهم الي ان تعود القضية الفسلطينية للصدارة بدلا من الاقتتال والتظاحن بين المسلمين والمسلمين

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