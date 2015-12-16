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اللص البطل.. سرق شاباً ثم أنقذ حياته !

16/12/2015

أنقذ لص ظريف شاباً سقط على سكة حديد المترو في باريس، على الرغم من أن هذا العمل قد يهدد بدخوله السجن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وسجلت كاميرات المراقبة بمحطة المترو، لحظة إنقاذ اللص البطل لضحيته والانطلاق بسرعة البرق من أجل مساعدته وإنقاذ حياته قبل أن يدهسه المترو.

وبحسب الفيديو فإن اللص سرق في البداية هاتف الشاب الذي كان يجلس على المقعد، ولكن بعد قليل بدا الشاب الضحية في حالة سكر سيئة ومشى متعثراً قبل أن يختل توازنه ويسقط على خط المترو.

وحينما رأى السارق قطار المترو يأتي من بعيد قام بالصراخ للسائق من أجل التوقف لوجود شخص في الأسفل، قبل أن يجري وينقذه.

وأشارت صحف فرنسية إلى أن شخصاً أخر ظهر في الفيديو وشاهد الحادث دون أن يتحرك أو يقدم على انقاذ الضحية حتى قبل مجئ المترو، مشيرة إلى أن هذا الشخص أدين بالسجن 5 سنوات وغرامة 75 آلف دولار.

ومن غير المعروف ما إذا لحق بالشاب أي إصابات أو ما إذا تم القبض على اللص، ومنذ ذلك الحين تم الاطلاع على الفيديو أكثر من 5 مليون مرة.
اللص البطل أنقذ ضحيته (ديلي ميل البريطانية)
 
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