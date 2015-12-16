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القرضاوي يدعو قادة الإخوان للحكمة والتجرد

16/12/2015
  يوسف القرضاوي / رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

دعا الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جماعة الإخوان المسلمين إلى التحلي بالحكمة والبذل والتجرد
وقال  في رسالة قصيرة نشرها عبر صفحته على موقع " الفيس بوك " " إن من قدموا التضحيات وبذلوا من دمائهم وحرياتهم وفلذات أكبادهم ينتظرون منا مواقف أكثر نضجا وحكمة وبذلا وتجردا"

 
واضاف" أدعو إلى أن يسع بعضنا بعضا، وأن نتجرد جميعا للحق

 وأن نبحث عن حلول للأزمة لا أن نعقدها وأن تتشابك الأيدي لاستعادة ثورة الحرية والكرامة.. لا أن تشتبك"

وألمح القرضاوي إلى الأزمة التي تواجه الحركة الإسلامية منذ انطلاق الربيع العربي وما تبعه من ثورات مضادة مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية تعيش منحة كبرى وعليه لا ينبغي أن يتصارع أبناؤها في وقت يرمينا أعداؤنا عن قوس واحدة على حد قوله .
موضحا أنه من الخطأ البين الظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها دون غيرها ضمانا للسلام والرخاء، وعوضا عن التهذيب الديني والخلقي اللذين هما أصل المحبة والسلام قبل أي فرع بحسب القرضاوي .


يأتي حديث القرضاوي  بعد تصاعد الأزمة داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين عقب تصريحات الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين خلال حواره مع الجزيرة مباشر يوم السبت الماضي والذي أكد فيه  بنه مازال يشغل منصب الأمين لجماعة الإخوان المسلمين ، بينما أعلنت قيادة الجماعة إيقاف عدد من الشباب ومنهم محمد منتصر المتحدث الإعلامي للإخوان

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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