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الصحة الفلسطينية: 125 شهيدا بينهم 25 طفلا منذ أكتوبر

16/12/2015

جنود الاحتلال يقتلون فلسطينيا – أرشيف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 125 شهيدا منذ مطلع أكتوبر الماضي بينهم 25 طفلا و6 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 14 ألفا و740 مصابا بينهم 4 آلاف و695 بالرصاص الحي والمعدني.

وأضافت الوزارة في بيان لها أصدرته (الأربعاء) أن الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال من بينهم 105 شهيدا  في الضفة الغربية و19 آخرين في قطاع غزة وشهيد من النقب، ومن بين المصابين.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بعد الانتهاكات المتواصلة للمستوطنين اليهود للمسجد الأقصى.

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