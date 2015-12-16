البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للمرة الـ33

البرلمان اللبناني " أرشيف"

أرجأ مجلس النواب اللبناني الأربعاء للمرة 33 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، في وقت تراجعت حظوظ الزعيم المسيحي سليمان فرنجية بالوصول إلى سدة الرئاسة بعد طرحه كمرشح "تسوية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الأربعاء "أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر الخميس في السابع من (يناير) 2016" بسبب عدم توفر النصاب القانوني.

ويتطلب انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128). وشارك في جلسة الأربعاء 45 نائبا فقط.

ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

وكانت قوى 14 آذار وأبرز زعمائها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أعلنت بعيد انتهاء ولاية سليمان دعمها لترشيح أحد أركانها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار التي ينتمي إليها فرنجية، وأبرز أركانها حزب الله، رئيس الحكومة السابق والنائب الحالي ميشال عون.

ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.