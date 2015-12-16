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اتفاق على تبادل مئات الأسرى بين أطراف الأزمة اليمنية

16/12/2015

 

انتهاكات حوثية لوقف إطلاق النار في اليمن "صورة أرشفيفية "

نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر يمني جنوبي واخر حوثي أنه تم الاتفاق على تبادل مئات الأسرى بين أطراف الأزمة اليمنية من خلال وساطة قبلية .

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أن وقف إطلاق النار في اليمن دخل حيز التنفيذ ظهرأمس الثلاثاء.

لكن بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار، أدى قصف بالمدفعية والدبابات للمتمردين الحوثيين إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 15 آخرين في مناطق سكنية في مدينة تعز، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

وسقطت قذائف هاون على قوات الحكومة في محافظة تعز الجنوبية الغربية بعد بدء وقف إطلاق النار، حسب ما أفاد مسؤولون.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن العميد ركن أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي قوله أن التحالف ملتزم بوقف إطلاق النار، لكنه مستعد للرد على أي انتهاك من جانب الحوثيين.

وأضاف عسيري في تصريح من مصر حيث كان  يرافق ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية أن الهدف الاستراتيجي من عمليات التحالف هو إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن عبر عودة الشرعية

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