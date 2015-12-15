وزير إسرائيلي: لا أرى نهاية لانتفاضة القدس

وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان في مقابلة مع القناة الثانية العبرية: " لا أرى نهاية لانتفاضة القدس الحالية، والمواجهات ستتواصل وفي نهاية الأمر سنخرج منها منتصرين"، على حد قوله.

وبحسب وكالة فلسطين اليوم، طالب إردان الشرطة العسكرية الاسرائيلية بإغلاق ملف التحقيق مع الشرطي الإسرائيلي الذي قتل إحدى الفتاتين الفلسطينيتين منفذتي عملية المقص في سوق "محانية يهودا" في القدس.

وقال إردان: "لا اعرف لماذا يجب التحقيق مع رجال الأمن الذين يتخذون قراراً في ثوان في منطقة وقوع العملية، ويجب إغلاق الملف ضد الشرطي في اسرع وقت ممكن".

وقالت وزارة القضاء الإسرائيليّة، يوم ألاحد، إن الشرطي الذي أطلق النار على فلسطينية بذريعة أنها تحمل مقصًّا، الشهر الماضي، في القدس المحتلة، يخضع للتحقيق في وحدة للتحقيق مع الشُرطيّين.

وورد في تقرير وزارة القضاء أن التحقيقات جاءت بعد أوامر من المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشطاين، وبتوصية من المدّعي العام للدولة، شاي نيتسان، وتتمحور التحقيقات مع الشرطي في الأساس بادعاء أنه "أطلق النار على مخرّبة رغم أن الخطر زال، بعدما تم تحييدها" وفقًا لبيان الوزارة.

بينما ادعى الشرطي أنه أطلق النار بعدما "ظن أن خطر الفتاة لم يزل، ويشكّل التحقيق مع الشرطي سابقة قضائية، حيث سقط العديد من الشهداء لمجرد الاشتباه بأنهم يحملون سكينًا، بالإضافة للعديد من الجرحى، لنفس الادعاء.

أما هيئة الدفاع عن الشرطي، والتي تتكون من ثلاثة محاميين، قالت إن الشرطي وصل لمكان الحادث بعدما طعنت الشابتان مارّين في الطريق، حيث زعموا أن الشرطي "تصرّف كما هو متوقع من كل شرطي في إسرائيل، من خلال السعي للاشتباك مع الشابتين وإنهاء الحادث دون إصابات إضافيّة".

وادعت هيئة الدفاع أيضًا، أن الشرطي أطلق النار بكثافة "لخشيته من أن تكون قد وضعت على جسمها حزامًا ناسفًا".