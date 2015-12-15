هاشتاج لمساندة التحالف الإسلامي بقيادة السعودية

دشن نشطاء ومغردون هاشتاج# التحالف _ الإسلامي _ العسكري بعد إعلان المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف يضم 34 دولة لمحاربة الإرهاب .

وتصدر الهاشتاج " توتير " في عدة دول عربية وإسلامية ، حيث جاءت مع معظم الغريدات مؤيدة لتشكيل التحالف.

وغرد فيصل العتيبي قائلا " الصراحة خبر مفرح وهذه ثمرة العمل الجماعي"

وقال مغرد أخر " أسأل الله العظيم أن يؤلف قلوب المسلمين ويوحد صفوفهم ويجعلهم يدا واحدة على كل ظالم وذا القرار رائع ويثلج الصدور".

ودعا حماد خلال تغريدته للمسلمين قائلا " اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على ما عدانا .. خطوة موفقة إن شاء الله "

وغرد الدكتور يوسف الشبيلي " اللهم أجمع كلمة أمة نبيك على الحق ووحد صفها وقوي شوكتها ياعزيز " .

وقال عبدالله بن زايد " بعد نجاح عاصفة الحزم تقود المملكة العربية السعودية تحالف إسلامي للقضاء على الإرهاب بإذن الله " .

وغرد أخر بقول الله " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اللهم اجمع كلمة لمسلمين على الحق المبين".

وقال عبدالله صالح " أهم ضمانة لإنجاح التحالف تعريف الإرهاب وفق هدي الكتاب والسنة لا لوفق المنظور الغربي العنصري أو تركة مصطلحا هلاميا ".