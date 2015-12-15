هادي يأمر بوقف إطلاق النار بدءا من ظهر الثلاثاء

الرئيس اليمني

أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بوقف إطلاق النار بدءا من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع بدء مشاورات بين وفد الحكومة اليمنية ووفد يمثل الحوثيين، تعقد برعاية الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة اليمنية.

وقالت الرئاسة اليمنية إن هادي أبلغ قيادة التحالف العربي قراره. وأضافت أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتعهدات هادي للأمين العام للأمم المتحدة لتوفير أجواء مناسبة لمفاوضات سويسرا.

ويتزامن هذا الإعلان مع بدء مشاورات لإحلال السلام في اليمن برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي ظهر اليوم.

وقبل ساعات من بدء المباحثات أعرب متحدث باسم الحوثيين عن تفاؤله، في حين شددت الحكومة اليمنية على ضرورة تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القاضي بانسحاب المليشيا من العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام إعرابه عن اعتقاده بوجود فرصة الآن أكبر من أي محادثات أو مفاوضات سابقة لوقف هذه الحرب "ومواجهة الإرهاب والتحديات"، وكان المتحدث نفسه قد أشار يوم السبت الماضي إلى أن "أي حوار في ظل استمرار العدوان ستكون فرص نجاحه ضئيلة".

من جانبها، شددت الحكومة اليمنية على التزامها بوقف إطلاق النار -الذي بدأ اليوم- بصورة تلقائية طالما أن الحوثيين يلتزمون به، وأنها ستكتفي فقط بالرد على أي خرق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الموالية للشرعية (سبأ) الأحد عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني اللواء ركن محمد علي المقدشي، قوله "سنلتزم بالتوجيهات (لوقف إطلاق النار) مع أن التجربة علمتنا أن المليشيا الانقلابية ليس لها أمان ولا تلتزم بعهد ولا هدنة".

وكان فريق الحكومة اليمنية المفاوض قد غادر في وقت سابق العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى جنيف للمشاركة في المشاورات.

وقال عبد الله العليمي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الفريق الاستشاري، لوكالة الأنباء اليمنية، إن الوفد ذاهب إلى جنيف لكفّ أيدي المليشيا الانقلابية التي تسببت في قتل وجرح مدنيين أبرياء. وأكد العليمي أن وفد الحكومة أمامه هدف واحد لا ثاني له، هو تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقيام بذلك بكل وضوح.

ويضم فريق الحكومة وزراء الخارجية والخدمة المدنية والتأمينات والعدل والصناعة وحقوق الإنسان، وعددا من مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت الرئاسة اليمنية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن من المقرر استمرار وقف إطلاق النار سبعة أيام، قابلة للتمديد في حال التزام الحوثيين.