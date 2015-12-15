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مقتل جندي مصري في حملة أمنية بسيناء

15/12/2015

حملة أمنية في سيناء/ أرشيفية

قتل جندي بمحافظة شمال سيناء المصرية اليوم الثلاثاء، في تفجير بحزام ناسف أثناء حملة أمنية غربي العريش.

وذكرت مصادر أمنية -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الجندي كان ضمن حملة مداهمات لقوات الأمن بالمحافظة في منطقة زارع الخير غرب العريش، وأثناء مداهمة القوات لإحدى العشش، بادر أحد "الإرهابيين" بتفجير الحزام الناسف، ما أدى إلى مصرعه في الحال، ومقتل الجندي.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط المسلحين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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