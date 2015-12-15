مباشر.. قصف حوثي على تعز رغم بدء سريان الهدنة

بثت "الجزيرة مباشر" مشاهد حية من عمليات قصف مليشيا الحوثي وقوات صالح لمدينة تعز، تزامناً مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأكدت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة دارت بعد مرور 30 دقيقة من بدء سريان عملية وقف إطلاق النار بين مليشيا الحوثي والمقاومة بحي الجحملية بعد محاولة الحوثيين الهجوم على أحد مواقع المقاومة.

وقد دخل إعلان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة الـ12 من ظهر الثلاثاء، بحسب قرار الرئيس هادي ورسالته التي وجهها لقوات التحالف العربي.

وقامت مليشيات الحوثي وقوات صالح بانتهاك هدنة وقف إطلاق النار بإطلاقها 5 قذائف هاون على مواقع للقوات الشرعية على المناطق الواقعة بين محافظتي لحج وتعز.