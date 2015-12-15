للرجال احذروا.. العادة السرية تسبب العقم

قالت الدكتورة غادة فهمي، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، إن أي "مــمـارســة جـنـسـيـة" خـاطـئــة مـثــل الـعـادة الـسـريــة قــد تـكـون سـبـبــاً في الإصابة بالعقم.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء)، أن العقم يـحـدث بسبب الـزوج بنسبة 30% والـزوجـة تـشاركـه نفـس النسبـة، و20% لأسباب مشتركـة بينهمـا.

وأوضحت "فهمي" أن تـنـاول الـزوجـة لـحـبـوب مـنـع الـحمـل بطريقـة سـلـيـمــة لا يـؤثــر في قدرتها على الإنـجـاب مـسـتـقـبـلاً، لافتة إلى أن مـن أبـرز أسـبـاب إصـابـة الـمـرأة بـمـرض الـعقـم هــو "تــكــيــس الـمـبـايـض" التي تـؤدي إلى قلة الإخـصـاب.

وأشارت إلى أن هــنــاك طــريــقــتــين لــلإنــجـاب لـلأزواج الـمـصـابـيـن بـالـعـقـم، الـحـقـن الـمـجـهـري والـتلقيـح الصناعـي.

وأوضحت "فهمي" أن هناك نوعين مـن العقـم، أولي وهو عدم الـقـدرة عـلـى الحمـل بالرغـم مـن حدوث العلاقة الزوجية بانتظام، وثـانـوي وهـو عـدم الـقـدرة عـلـى الـحـمـل رغــم حدوث إنـجـاب سـابـق.

وجاءت تعليقات الجمهور في أغلبها متعاطفة مع المرأة التي تتحمل المسئولية كاملة في مشكلة تأخر أو عدم الإنجاب في مجتمعاتنا العربية حتى ولو كان السبب من قبل الرجل، وكأن المرض عيباً.