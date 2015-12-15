كيري يتخطى الأزمة السورية بالحديث عن تنظيم الدولة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري اتفاق الولايات المتحدة وروسيا علـى أن تنظيـم الدولة يمثل أسوأ أنواع الإرهاب ولا خيار إلا بمواجهته".

وقال كيري خلال بدء جلسة مباحثات (الثلاثاء) مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ساهمت بشكـل كبيـر في مسألة البرنامج النووي الإيراني التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

ويفترض أن تعلن واشنطن وموسكو رسمياً عن اجتماع دولي جديد في 18 ديسمبر في نيويورك بشأن السلام في سوريا يضم 17 دولة بينها من يدعم النظام السوري ومن يدعم المعارضة، يتم التطرق فيه لمسألة مكافحة الإرهاب .