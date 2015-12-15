فيديو..وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بغزة ضد جرائم الاحتلال

نظمت فصائل العمل الوطني الإسلامي وقفة تضامنية مع أهالي مديني الضفة الغربية والقدس أمام مقر الأمم المتحدة في غزة احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

وقال أحد عناصر الفصائل إن الشعب الفلسطيني فقد أدنى مستويات حقوق الإنسان لقيام العدو الإسرائيلي بانتهاكها, مستنكرا صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب والمقدسات في فلسطين، مضيفا أن قوات الاحتلال استخدمت كل أشكال العنف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه طالب رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، الشعب الفلسطيني وحركة حماس بالاستمرار في الانتفاضة والهبة الجماهيرية وإنهاء حالة الانقسام للحفاظ على الأراضي والمقدسات الفلسطينية التي دنسها العدو على حد قوله.