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فيديو..شبح برودة الشتاء يبث الرعب في قلوب نازحي العراق

15/12/2015

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة النازحين قرب محافظة السلمانية بإقليم كردستان العراقي في ظل شتاء قارس وبرد مميت.

وطالب الأطفال بتوفير "كرفانات" تحميهم من برودة الشتاء وشدة الحرارة, حيث يعيش النازحون داخل مخيمات في ظروف معيشية صعبة.

وناشد النازحون،  المنظمات الدولية لإنقاذ عوائلهم من برودة الشتاء، مشيرين إلى وفاة الكثير من الأطفال بسبب سوء المعيشة داخل المخيمات .

كما ناشدوا الحكومة العراقية والدول العربية  لتقديم جميع أشكال الدعم للنازح العراقي وانتشاله من محنته كي يتمكن من العودة إلى أرضه وبلده , مؤكدين أن الحكومة العراقية لا تقبل بإرجاع العوائل النازحة لأماكنها المحررة من عام ونصف على حد قولهم. 

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