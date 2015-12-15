فيديو .. إلقاء قنبلة غاز في برلمان كوسوفو للمرة السادسة

للمرة السادسة ألقى نائب برلمان من المعارضة في كوسوفو قنبلة غاز مسيل للدموع لتعطيل البرلمان احتجاجًا على اتفاقين.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية قام ساسة المعارضة بتعطيل جلسات البرلمان في بريشتينا مع رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع وزجاجات المياه والصافرات.

وتريد المعارضة من الحكومة الانسحاب من صفقة وقعت مع صربيا بشأن إعطاء الصربيين مزيدا من الصلاحيات، كما يطالبون بوقف اتفاق آخر مع الجبل الأسود بشأن ترسيم الحدود، وعلى الرغم من اتخاذ أجهزة الأمن الإجراءات المشددة لتكرار الحادث، إلا أن أعضاء برلمان المعارضة ينجحون في إدخال قنابل الغاز إلى داخل القاعة واستخدامه، مما اضطر رئيس البرلمان إلى تعليق الجلسة.