فيديو .. آلاف يشاركون في مؤتمر لريادة الأعمال بمصر

حضر آلاف مؤتمرا لريادة الأعمال "رايز أب" في وسط العاصمة المصرية القاهرة يومي 12 و13 ديسمبر كانون الأول والذي يهدف إلى جمع رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال معا.

وقامت قمة "رايز أب" بدور الوسيط بين رواد الأعمال الطموحين وأصحاب رؤوس الأموال وتعريفهم بكيفية تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال ناجحة أو مساعدة الشركات والمشروعات الصغيرة والمحلية على التوسع.

ونُظمت تلك القمة -التي أسسها عبد الحميد شرارة عام 2013- للمرة الأولى في ظل عدم استقرار سياسي بمصر في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية على حكمه.

وهذا العام وهو الثالث لتلك القمة باع منظموها نحو أربعة آلاف تذكرة.

وشرارة نفسه رائد أعمال التقطته شركة مقرها القاهرة وساعدته في تنمية شركتين على مدى عدة سنوات. وكانت خبرته في بناء هاتين الشركتين هي القاعدة التي بنى عليها فكرة عقد تلك القمة السنوية.

وهناك العديد من الأسباب التي تنعش ريادة الأعمال في مصر بينها الحاجة إلى فرص عمل للخريجين الشبان والتي يرى شرارة أنها تدفع الشباب لبدء مشاريعهم الخاصة.

وأحمد الألفي رائد أعمال ومؤسس شركة فلات 6 لابس وهي شركة إقليمية وأول شركة تطلق مشروع صندوق رأسمالي هو "سواري" لتمويل مشروعات التكنولوجيا.

وأسس الألفي أول مركز ومكاتب إدارية للتكنولوجيا والإبداع في قلب العاصمة المصرية حيث نُظمت القمة في "ذا جريك كامبس" بمقر الجامعة الأمريكية القديمة بالقاهرة.