عرافة بلغارية تنبأت بخلافة إسلامية في روما عام 2043

تداولت تقارير غربية، تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بابا فانغا، حول ولادة تنظيم الدولة، وصعوده في أوروبا عام 2016، وإقامة خلافة إسلامية في روما عام 2043، وفقاً لما ذكرته صحف "نيوز" الأمريكية" و"ديلي ميل" البريطانية و"إكسبريس" البريطانية، و"ميرور" البريطانية.

وزعمت بابا فانغا، التي اشتهرت بتوقع هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، غزو متطرفين لأوروبا عام 2016، وأن أوروبا "ستختفي من الوجود"، مشيرة إلى "حرب عظيمة" ستبدأ عام 2010 في سوريا، وتنتهي مع إقامة الخلافة الإسلامية عام 2043، ومقرها روما.

ويقال إن فانغا العرافة العمياء، التي توفيت عام 1996، عن عمر يناهز 85 عاماً، أدلت بمئات التنبؤات خلال 50 عاماً.. واشتهرت باسم "نوستراداموس البلقان"، نظراً لنجاح 85% من تنبؤاتها.

تنبؤات العرافة البلغارية (ميرور البريطانية)

كما ادعت تقارير إعلامية تنبؤها بتفكك الاتحاد السوفيتي، وانفجار مفاعل تشرنوبل النووي، وظاهرة الاحتباس الحراري.

كما تنبأت بتسونامي 2004، إذ حذرت من "موجة ضخمة" ستغطي ساحلاً كبيراً وستغرق مدناً تحت الماء، وتفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) بقولها: "إن شقيقين أمريكيين سيتعرضان لهجوم من جانب الطيور الفولاذية".

وذكرت فانغا أن رئيساً أمريكياً أسود سينتخب في أمريكا، خلال حكم جورج بوش الأب، ولكن جاء بعد بوش الأب بيل كلينتون ثم جورج بوش الابن، مما أفقد فانغا مصداقيتها، وبعد موتها بـ12 عاماً، انتخب بارك أوباما رئيساً للولايات المتحدة.

وينسب إليها القول: "المصائب ستنهمر على كل مكان، وستمس جميع الشعوب، الناس ستمضي حافية عارية بلا مأوى ومن دون غذاء ولا ضوء، ما كان متحداً سيتفتت إلى قطع، وذلك غير بعيد عن روسيا".

وقالت عن سوريا: "ستحل أوقات صعبة، وينقسم الناس على أسس دينية، سوريا تنهار تحت أقدام المنتصر، لكن المنتصر لن يكون كذلك، الأخ سيقف ضد أخيه، والأمهات سيرمين أبناءهن، كل سيبحث عن سبيل لخلاصه منفرداً".

وتحدثت فانغا عن تسرب إشعاعي في نصف الكرة الشمالي يبيد الزرع والضرع، مضيفة إليه هجوماً كيماوياً زعمت أنه سيكتسح أوروبا، وأن أوروبا سوف يحكمها المسلمون.

العرافة البلغارية بابا فانغا (ديلي ميل البريطانية)

وتعتبر بابا فانغا ذائعة الصيت، خاصة في دول شرق أوروبا وروسيا، واسمها الرسمي فانغيليا باديفا غوشتيروفا، ولدت في بلغاريا عام 1911 وتوفيت عام 1996، وكانت مقصداً للمشاهير والساسة لفترة طويلة من الزمن، ولها تسجيلات فيديو تحظى بإقبال كبير في الإنترنت، إضافة إلى الأفلام الوثائقية عنها والبرامج التلفزيونية التي تخصص لها بانتظام.

وبعد وفاتها نشرت في الإنترنت قائمة تنبؤات نسبت إليها، وغطت الفترة من عام 2008 وحتى عام 5079، وعلى الرغم من إصرار أنصار فانغا على صدق نبوءاتها، إلا أن قسم التنبؤات الأخير تضمن حديثاً عن حرب عالمية ثالثة تبدأ في عام 2010 وتنتهي عام 2014، بسبب بمحاولة اغتيال 4 رؤساء دول، وتستخدم فيها الأسلحة الكيماوية، وذلك لم يحدث قط.

ولدت فانغا في قرية تقع عند سفح سلسلة جبال بركانية فى البلقان، حيث كانت تتبع الإمبراطورية العثمانية آنذاك، وبحسب التقارير فإنها عاشت حياة عادية حتى سن 12 عاما، عندما فقدت بصرها في ظروف غامضة أثناء عاصفة ضخمة وصفها البعض بأنها زوبعة شاذة.

ويعتقد أنها كانت تغرس في الناس القدرة على الشفاء والتنبؤ بالمستقبل، وأصبحت الفتاة قادرة على إقناع الآخرين بقواها الخارقة، حتى أصبحت مقصدا لأغنياء العالم والأقوياء وأصحاب السلطة والنفوذ، ومنهم رؤساء الدول والعلماء والمؤرخون.

بابا فانغا (نيوز الأمريكية)

ومن أبرز تنبؤاتها توقعها بشكل صحيح أن الرئيس رقم 44 للولايات المتحدة سيكون من أصل إفريقي، وهو ما حدث فعلاً بوصول باراك أوباما للبيت الابيض في 2008.

أما الجدول الزمنى لتنبؤات فانغا المستقبلية فهو كالتالي:

* 2016: غزو المسلمين لأوروبا التي ستزول من الوجود وطرد سكانها.

* 2023: مدار الأرض يتغير، ولا أحد يعرف حقاً ما كانت تعنيه فانغا بذلك.

* 2025: عدد سكان أوروبا سيصل إلى ما يقرب من الصفر.

* 2028: البشر يسافرون إلى كوكب الزهرة، أملاً في إيجاد مصادر جديدة للطاقة.

* 2033: مستويات المياه عالمياً ترتفع مع ذوبان الجليد في القارتين القطبيتين.

* 2043: أوروبا تصبح خلافة إسلامية كاملة عاصمتها روما، وازدهار اقتصاد العالم تحت حكم المسلمين.

* 2066: أمريكا سوف تستخدم سلاحاً جديداً لأول مرة لاستعادة السيطرة على روما وإعادة المسيحية من جديد.

* 2076: الشيوعية تعود إلى أوروبا وبقية العالم.

* 2084: الطبيعة تولد من جديد، ولا أحد يعرف أيضا ما كانت تعنيه فانغا من ذلك.

تنبؤات بابا فانغا (إكسبريس البريطانية)

* 2100: شمس من صنع الإنسان تضيء الجانب المظلم من كوكب الأرض، وهو ما يحدث بالفعل منذ عام 2008، حيث يعكف العلماء على العمل على خلق شمس اصطناعية باستخدام تكنولوجيا الاندماج النووي.

* 2130: الشعوب تعيش في بيوت تحت الماء.

* 2170: موجة الجفاف العالمي الكبرى.

* 2187: سيتم إيقاف اثنين من الانفجارات البركانية الكبيرة بنجاح.

* 2201: انخفاض درجات الحرارة والعمليات الحرارية للشمس تبطئ.

* 2262: الكواكب ستغير ببطء مداراتها، وسيكون المريخ مهددا بالاصطدام بمذنب.

* 2354: الشمس الاصطناعية ستؤدى إلى مزيد من الجفاف.

* 2480: اثنتان من الشموس الاصطناعية تتصادمان وتبقى الأرض في الظلام.

* 3005: حرب على سطح المريخ تغير مسار الكوكب.

* 3010: مذنب يصطدم بالقمر، وستحاط الأرض بكم هائل من الصخور والرماد.

* 3797: بحلول ذلك الوقت، كل شيء على الأرض يموت، ومع ذلك يتم تحقيق التقدم في الحضارة الإنسانية !