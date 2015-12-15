شباب الإخوان يتحدون قيادتهم بهاشتاج "محمد منتصر يمثلني"

دشن شباب الإخوان المسلمين بمصر هاشتاجاً على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" لدعم "محمد منتصر" وهو " #محمد_منتصر_يمثلني " تعبيرا عن رفضهم لإقالة المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمد منتصر والذي أصدره مكتب إرشاد الجماعة بقيادة محمود عزت، والذي يدار حاليا من لندن.

وفجرت إقالة محمد منتصر المتحدث باسمها أزمة في صفوف الجماعة، بعد إعلان عدد من مكاتبها الإدارية داخل مصر رفضها للقرار.

وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي:-

مش إخوانية وهم إخواني:" استقيموا يرحمكم الله و اعزلوا البراهمه من بينكم فلا مجاملة في الحق هذا هو ديننا".

العصفور:" تلك القيادات التى تجاوزها الزمن فقدت البوصلة الصحيحة و عليها أن ترحل".

عامر صابر:" البركة في الشباب المعركة تدار من الداخل وليس الخارج".

أبو البراء القدس:" أنا منحاز تماما لقيادة الداخل فهم الأولى والأقرب لفهم الأحداث ورسم الخطط لمواجهة الانقلاب.

بيري أحمد:" هو احنا بنعمل هاشتاج علشان نكبر المشكلة اكتر، الله المستعان ، هاشتاج ايه وبتاع ايه استقيموا يرحمكم الله الناس بتموت في السجون, الرحمة

نهلة حلمي : " محمد منتصر كان صحوة في خطاب الجماعة وعلامة فاصلة في وقت فاصل، لعل السبب في تغييره يكون علي قدر أهمية تأثيره والا هتكون نيلة".

عبدالعزيز الكاشف:" هذا ليس وقت صمت أو أن تقف علي الحياد مجموعة مكتب لندن تضيع الجماعة والامة ، قول الحق واعلن رأيك".

عمر إبراهيم :" الكلمة للأرض ومن يريد الإدارة فليأت الينا للإدارة".