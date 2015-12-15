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شاهد..حقوقيون يؤكدون مقتل 327 معتقلا بالسجون المصرية

15/12/2015

طالب حقوقيون وأهالي معتقلين، السلطات المصرية بتحسين أوضاع ذويهم داخل السجون المصرية وتحسين نوعية الطعام المقدم لهم وفتح باب الزيارات.

 وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية، محمد عبد القدوس، إن نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتحركان  للضغط من أجل  الدفاع والإفراج عن الصحفيين المعتقلين .

وأضاف عبد القدوس على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة الدفاع عن المظلومين بمركز هشام مبارك لمناقشة أوضاع المعتقلين والمختفين قسريًا أن " وزارة الداخلية وعدت المجلس القومي لحقوق الإنسان بأشياء مثل تحسين أوضاع المعتقلين وفتح باب الزيارات وغيرها ولم تفعل شيئا".

من جانبه قال المتحدث باسم التنسيقية المصرية  للحقوق والحريات، محمد أبو هريرة,  إن  327 معتقلا قتلوا في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 بالإضافة إلى 1850 حالة اختفاء قسري  منذ بداية العام الحالي منهم 334 شخصا لم يتم الكشف عن مكانهم حتى الآن.

وأضاف أبو هريرة، أن استراتيجية قتل المعتقلين جاءت مع قدوم كلا من وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار ورئيس مصلحة السجون, وقال إن :"النيابة العامة ومصلحة السجون تتعنتان مع المعتقلين".

وقال عمر وليد شلبي ابن أحد المعتقلين إن السلطات لاتزال تحتجز والده بعنبر الإعدام رغم قبول النقض في الحكم .

وكانت مؤسسة الدفاع عن المظلومين بالاشتراك مع مركز هشام مبارك نظمت ندوة تحت عنوان "الموت البطيء في سجون مصر" بمشاركة حقوقيين وبعض أهالي المعتقلين.

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