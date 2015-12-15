شاهد..الجيش الباكستاني يصدر أغنية لضحايا مدرسة بيشاور

أصدر الجيش الباكستاني أغنية بمناسبة الذكرى الأولى لحادث الاعتداء المسلح على مدرسة تابعة للجيش في مدينة بيشاور في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي.

وذكر الجيش إن الأغنية تهدف لنشر رسالة مفادها أن البلاد لن تخضع لما وصفه بالإرهاب ولتثقيف الناس على محاربة العنف.

وكانت السلطات الباكستانية نفذت مطلع الشهر الجاري أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا بالتورط في الهجوم الذي استهدف مدرسة تابعة للجيش في مدينة بيشاور والذي راح ضحيته اكثر من 150 شخصا معظمهم من التلاميذ.

وقد أصدرت محكمة عسكرية الأحكام بحق المدانين، الذين يشكلون المجموعة الأولى التي تنفذ فيها أحكام الإعدام في تلك القضية.

وكان مسلحون ينتمون لحركة طالبان باكستان قد اقتحموا المدرسة في بيشاور في الـ 16 من كانون الأول / ديسمبر الماضي.

ونفذت الأحكام بالمدانين الأربعة قبل أسبوعين من حلول الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي هز المجتمع الباكستاني.