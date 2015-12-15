البث الحي
منوعات

شاهد..الجيش الباكستاني يصدر أغنية لضحايا مدرسة بيشاور

14/12/2015

أصدر الجيش الباكستاني أغنية بمناسبة الذكرى الأولى لحادث الاعتداء المسلح على مدرسة تابعة للجيش في مدينة بيشاور في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي.

وذكر الجيش إن الأغنية تهدف لنشر رسالة مفادها أن البلاد لن تخضع لما وصفه بالإرهاب ولتثقيف الناس على محاربة العنف.

وكانت السلطات الباكستانية نفذت مطلع الشهر الجاري أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا بالتورط في الهجوم الذي استهدف مدرسة تابعة للجيش في مدينة بيشاور والذي راح ضحيته اكثر من 150 شخصا معظمهم من التلاميذ.

وقد أصدرت محكمة عسكرية الأحكام بحق المدانين، الذين يشكلون المجموعة الأولى التي تنفذ فيها أحكام الإعدام في تلك القضية.

وكان مسلحون ينتمون لحركة طالبان باكستان قد اقتحموا المدرسة في بيشاور في الـ 16 من كانون الأول / ديسمبر الماضي.

ونفذت الأحكام بالمدانين الأربعة قبل أسبوعين من حلول الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي هز المجتمع الباكستاني.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)