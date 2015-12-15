شاهد.. إقبال ملحوظ على تعلم اللغة العربية في تركيا

توسعت الجامعات والمدارس التركية في تعليم اللغة العربية في خطوة رحب بها دارسون لمساعدتهم في حفظ وفهم آيات القرآن وتدبر معانيه.

قالت إحدى الدارسات إنها تحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم , مشيرة إلى أنها تريد أن تفهم القرآن بكل ما فيه من مواعظ وعبر .

وقال أحد الطلاب الذي يدرس الشريعة داخل إحدى الجامعات التركية إنه يرغب في دراسة اللغة العربية كونها تساعده في فهم أشياء كثيرة.

وأكد مدرس لغة عربية بإحدى الجامعات التركية أن هناك إقبالا كبيرا داخل تركيا على تعلم اللغة العربية داخل المدارس والجامعات ، مشيرا إلى كثرة الإقبال من الشعب التركي على تعلم اللغة العربية.