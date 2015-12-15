البث الحي
منوعات

شاهد.. إقبال ملحوظ على تعلم اللغة العربية في تركيا

15/12/2015

توسعت الجامعات والمدارس التركية في تعليم اللغة العربية في خطوة رحب بها دارسون لمساعدتهم في حفظ وفهم آيات القرآن وتدبر معانيه.

قالت إحدى الدارسات إنها تحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم , مشيرة إلى أنها تريد أن تفهم القرآن  بكل ما فيه من مواعظ وعبر .

وقال أحد الطلاب الذي يدرس الشريعة داخل إحدى الجامعات التركية  إنه يرغب في دراسة اللغة العربية  كونها تساعده في فهم أشياء كثيرة.

وأكد مدرس لغة عربية بإحدى الجامعات التركية أن هناك إقبالا كبيرا داخل تركيا على تعلم اللغة العربية داخل المدارس والجامعات ، مشيرا إلى كثرة الإقبال من الشعب التركي على تعلم اللغة العربية.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)