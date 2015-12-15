بلقر لـ"هاشتاج": أتعرض ووالدتي المحجبة لمضايقات في أمريكا

استضاف برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة مباشر الاثنين، السورية مروة بلقر التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب رسالتها الجريئة التي وجهتها للمرشح الجمهوري لرئاسة أمريكا "دونالد ترامب"، بعد تطاوله على الدين الإسلامي والمسلمين.

وظهرت بلقر في البرنامج مرتدية ملابس عليها كلمة سوريا، وقالت إنها ستبذل قصارى جهدي كي لا يصل دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.

وأضافت بلقر أنها تعرضت لمضايقات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها نُعتت بالإرهابية كما قيل إن أسامة بن لادن عمها، مشيرة إلى والدتها محجبة وتنهال عليها الاتهامات عندما تذهب إلى المحل التجاري.

وكانت بلقر المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، كتبت في رسالتها لـ"ترامب"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "عزيزي دونالد ترامب.. اسمى مروة.. مسلمة.. سمعت أنك ترغب أن نرتدى شارات هوية.. لإظهار أننا مسلمين.. لهذا قررت أن أختار لنفسي واحدة.. إذ لا يمكن التعرف على بسهولة كمسلمة بمجرد النظر إلى.. ولهذا تركت لك الشارة التي ارتديها لتعلمك من أنا بفخر.. الشارة التي أختارها هي شارة السلام.. لأنها أنسب ما يمكن أن يشير إلى ديني وتعاليمه.. إنه الدين الذى حثني على نبذ الظلم وأمرنا بالوحدة.. هو الدين الذى علمني أن قتل نفس بريئة بغير ذنب يعنى قتل الإنسانية جميعًا".