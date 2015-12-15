اللاعبون العرب خارج ترشيحات "أفضل لاعب إفريقي"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة "أفضل لاعب أفريقي" لعام 2015، والتي خلت من أسماء اللاعبين العرب.

ضمت القائمة اللاعب الإيفواري "يايا توريه"، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المتوج بالجائزة في الأعوام الخمسة الأخيرة، والغاني "أندريه أيو" لاعب وسط فريق سوانزي سيتي الإنجليزي، إضافة إلى الجابوني بيير "إيميريك أوباميانغ" مهاجم فريق "بروسيا دورتموند" الألماني.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي "الفيفا"، يبدو توريه الأوفر حظاً لنيل الجائزة للعام السادس على التوالي، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية "غينيا الاستوائية 2015″، للمرة الثانية في تاريخه.

بينما قاد "ايو" منتخب بلاده غانا للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الافريقية قبل الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح وتألق مع اولمبيك مرسيليا في النصف الثاني من الموسم الماضي قبل الانتقال إلى ناديه الحالي سوانزي سيتي الYنجليزي.

وتبدو مهمة أيو وأوباميانغ "صعبة للغاية" للحصول على الجائزة للمرة الأولى.

ويتحدد الفائز بالجائزة بناء على تصويت مدربي أو مديري الاتحادات الوطنية الأفريقية، على أن يتم الكشف عنه خلال الاحتفال الذي سيقيمه الاتحاد الأفريقي في السابع من يناير القادم في العاصمة النيجيرية أبوجا.