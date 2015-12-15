البث الحي
منوعات

اللاعبون العرب خارج ترشيحات "أفضل لاعب إفريقي"

15/12/2015

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة "أفضل لاعب أفريقي" لعام 2015، والتي خلت من أسماء اللاعبين العرب.

ضمت القائمة اللاعب الإيفواري "يايا توريه"، نجم  فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المتوج بالجائزة في الأعوام الخمسة الأخيرة، والغاني "أندريه أيو" لاعب وسط فريق سوانزي سيتي الإنجليزي، إضافة إلى الجابوني بيير "إيميريك أوباميانغ" مهاجم فريق "بروسيا دورتموند" الألماني.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي "الفيفا"، يبدو توريه الأوفر حظاً لنيل الجائزة للعام السادس على التوالي، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية "غينيا الاستوائية 2015″، للمرة الثانية في تاريخه.

بينما  قاد "ايو" منتخب بلاده غانا للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الافريقية قبل الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح وتألق مع اولمبيك مرسيليا في النصف الثاني من الموسم الماضي قبل الانتقال إلى  ناديه الحالي سوانزي سيتي الYنجليزي.

وتبدو مهمة أيو وأوباميانغ "صعبة للغاية" للحصول على الجائزة للمرة الأولى.

ويتحدد الفائز بالجائزة بناء على تصويت مدربي أو مديري الاتحادات الوطنية الأفريقية، على أن يتم الكشف عنه خلال الاحتفال الذي سيقيمه الاتحاد الأفريقي في السابع من يناير القادم في العاصمة النيجيرية أبوجا.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)