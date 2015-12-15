أوغلو: لا نريد توتر بعلاقاتنا مع روسيا

أكد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" اليوم (الثلاثاء) أن تركيا تعاملت مع التصريحات الروسية بشأن إسقاط الطائرة بكثير من ضبط النفس دون الانسياق وراء تلك التصريحات.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلغاري "بويكو بوريسوف"، أن بلاده لم تكن تعرف جنسية الطائرة حين تم اسقاطها, وأن أنقره لا تريد توتير العلاقات مع روسيا، معربا تمنياته بأن تعود الى مستوها الطبيعي دون تبادل اتهامات بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أنه يدرك جيدا أهمية العلاقات بين أنقرة و موسكو ومدى تأثر دول منطقة البحر الأسود بها .

وأوضح أوغلو أن المفاوضات مع الاتحاد الأوربي من أجل الاتضمام إليه ما تزال مستمرة، ووجه الشكر للدول الأوربية التي تدعم انضمام تركيا للاتحاد.

من جانبه دعا رئيس الوزراء البلغاري "بويكو بوريسوف"، كلا من تركيا وروسيا للعودة إلى التعاون والتفاهم فيما بينهما لأن استمرار هذه الأزمة سوف ينعكس سلبا على دول البحر الأسود ، وأعرب عن أمله في عودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها حتى لا تتأثر المشاريع المشتركة بين البلدين.