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أوغلو: تركيا مستعدة لأي مبادرة ضد الإرهاب

15/12/2015

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أغلو" إن بلاده مستعدة للمساعدة في أي مبادرة لمكافحة الإرهاب وإن أنقره ستواصل عملياتها الأمنية لمواجهته في كافة أنحاء البلاد، مؤكداً ان موقف البلدان الإسلامية الموحد ضد الإرهاب أقوى رد على من يربط الإرهاب بالإسلام.

وأوضح أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده (الثلاثاء) بالعاصمة التركية أنقره إن علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية وثيقة جدا،  وتم التعامل بإيجابية مع هذا الأمر، وإن الأخيرة  دعت تركيا  للمشاركة في التحالف الإسلامي  التي تشكله حاليا ضد "الإرهاب".

وأضاف رئيس الوزراء التركي إن بلاده بدأت عملية واسعة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية  "داعش" وحزب العمال الكردستاني  "بي كا كا" مؤكدا أنها ستخرج من طوق النار للدفاع عن أمنها ومواطنيها وتتحول إلى واحة أمن..

وأشار أغلو إلى أن تركيا أحرزت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة الإرهاب ومصرة على تطهير كافة المناطق التي يعاني فيها الشعب من ممارسات الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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