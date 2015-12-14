يوفنتوس يفوز بثلاثية على فورنتينا بالكالتشيو الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على فيورنتينا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس آرينا ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم ( الكالتشيو) .

بدأ فيورنتينا التسجيل عن طريق لاعبه "جوسيب إيليشيش" في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء ، ولم تمض سوى أربع دقائق فقط ليدرك بعدها خوان كوادرادو هدف التعادل للسيدة العجوز.

وفي الشوط الثاني أضاف الكرواتي "ماريو ماندزوكيتش" الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 80، ليختتم ديبالا الأهدف الثلاثة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر، فيما تجمد رصيد الفيولا عند 32 نقطة، في المركز الثاني.