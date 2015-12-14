"هذا قولي لمن في الحكم" على الجزيرة مباشر

تنظم مبادرة مناظرة السبت المقبل مناظرة بعنوان "وهذا قولي لمن في الحكم"، وتتناول المناظرة رسائل وجهها شباب من مختلف أنحاء العالم العربي لمن هم في الحكم.

وستعرض قناة الجزيرة مباشر المناظرة السبت 19 ديسمبر الساعة18:00 بتوقيت جرينتش 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مبادرة "مناظرة" هي منظمة مستقرة في واشنطن وفي تونس. بدأت مباشرة بعد اندلاع الثورات العربية سنة 2011 بهدف مساندة شريحة واسعة من الجمهور العربي بفضل ورشات توعوية تستهدف الشباب والنساء والفئات المهمشة.

وتجمع مناظرة من خلال منصة مبتكرة على الإنترنت، شبابا قادما من جميع أنحاء الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من أجل مناقشة القضايا الرئيسية التي تواجهها مجتمعاتهم عبر منصة تلفزيونية. وقد حصلت هذه المبادرة على جائزة الديمقراطية سنة 2013.