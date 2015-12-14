البث الحي
منوعات

"هذا قولي لمن في الحكم" على الجزيرة مباشر

14/12/2015

تنظم مبادرة مناظرة السبت المقبل مناظرة بعنوان "وهذا قولي لمن في الحكم"، وتتناول المناظرة رسائل وجهها شباب من مختلف أنحاء العالم العربي لمن هم في الحكم.

وستعرض قناة الجزيرة مباشر المناظرة السبت 19 ديسمبر الساعة18:00 بتوقيت جرينتش 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مبادرة "مناظرة" هي منظمة مستقرة في واشنطن وفي تونس. بدأت مباشرة بعد اندلاع الثورات العربية سنة 2011 بهدف مساندة شريحة واسعة من الجمهور العربي بفضل ورشات توعوية تستهدف الشباب والنساء والفئات المهمشة.

وتجمع مناظرة من خلال منصة مبتكرة على الإنترنت، شبابا قادما من جميع أنحاء الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من أجل مناقشة القضايا الرئيسية التي تواجهها مجتمعاتهم عبر منصة تلفزيونية. وقد حصلت هذه المبادرة على جائزة الديمقراطية سنة 2013.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)