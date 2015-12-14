هاشتاج " حماس 28 " يلقى رواجا كبيراعلى مواقع التواصل

لاقى هاشتاج " حماس 28 " رواجا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقته اليوم حركة حماس من داخل منزل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

وكانت حماس قد دعت للمشاركة في حملة للتغريد والتفاعل على هاشتاج " حماس28″ بالتزامن مع الذكرى الـ 28 لتأسيس الحركة.

وقال نائب المكتب السياسي لححماس إسماعيل هنية في لقاء له على الجزيرة مباشر إن حماس منتبهة إلى اهمية الإعلام في خدمة القضية الفلسطينية لمواهة الإعلام الصهيوني وان الحركة أصبحت خيارا للشعب الفلسطيني وأملا للأمة الإسلامية في مواجهة الاحتلال.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :-

حكاية بندقية ‏:" نجدد لكِ البيعة و الولاء طالما أنت شوكة في حلق الصهاينة و العملاء .. كل عام و أنت بعز يا حركتنا".

عبدالرحمن : " بنعادي اللى يعاديكم عز الأمة وشرف المقاومة".

أبو أحمد :"عاشت ذاكراكم دمتم ودام جيشكم جيش الدفاع الفلسطيني".

طارق شمالي :" في القدس نبضها، يسري بالحب في قلب النخبة، يقلق المحتل ويربك خطواته".

معاذ أحمد:" كان بمقدور حماس أن تتنازل عن ثوابت الأمة من أجل منصب أو جاه, لكنها كانت وبجدارة عند حسن ظن شعبها بها".

وقال حساب يحمل اسم "أقصانا لا هيكل لهم" :" عمرا مديدا وعزا تليدا، ولقاءا على ابواب الأقصى محررين بإذن الله".