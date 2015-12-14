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موسكو: كيري يُلح لزيارتنا وواشنطن تتهمنا بالعزلة!

14/12/2015

وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي

أعربت الخارجية الروسية عن اندهاشها من تصريحات واشنطن المتكررة بشأن عزلة روسيا على الساحة الدولية، ووصفت تلك التصريحات بأنها "سخيفة"..

ذكرت الخارجية الروسية – في بيان اليوم الاثنين – أنه مع الأخذ في الاعتبار أن وزير الخارجية الأميركي يتوجه للمرة الثانية إلى روسيا خلال سبعة أشهر، حيث تنظم هذه الزيارة بطلب ملح من الجانب الأمريكي، إلا أن واشنطن تتكلم عن عزلة روسيا على الساحة الدولية.

ولفت البيان إلى أن الجانب الروسي أكد غير مرة أن موسكو منفتحة للتعاون البناء، وأن ذلك ممكن فقط على أساس المساواة والاحترام المتبادل، موضحا أنه يمكن لواشنطن مواصلة إقناع نفسها إلى ما لا نهاية حول جدوى العقوبات ضدنا.

وأكدت الخارجية الروسية أنه عندما نقوم بتحديد مجالات العمل المشترك مع الولايات المتحدة نسترشد بمصالحنا الخاصة، بما في ذلك تعزيز الأمن القومي الروسي والأمن الدولي.

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