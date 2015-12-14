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مورو:بدون الشباب لن يتغير حال الأمة فهم أكثر فهما من الشيوخ

14/12/2015

قال الدكتور عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي، وأحد القادة التاريخيين لحزب النهضة، إن الشباب طليعة الأمة لأنهم يفهمون الحياة أكثر من الشيوخ، فبدون الشباب لن يتغير حال الأمة.

وأضاف مورو، في كلمته أمام المؤتمر الفكري السنوي للحزب الحاكم بالسودان بشأن قضية الحوار الوطني بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، أنه "بدون النخبة لن نعتلي سدة الكون التي يرتع فيه غيرنا، وبدون المرأة لن يتغير واقعنا".

و قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي، : "سئمنا البكاء والعويل والحسرة على الماضي الذي لن يعود وعلى الشباب أن يتحرك لصناعة الحاضر، مشيرا إلى أن انضمام النخبة السياسية إلى حراك الشباب يعجل من تحقيق النهضة والإصلاح".

المصدر : الجزيرة مباشر
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