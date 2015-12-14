منظمة حقوقية: ألبانيا ومقدونيا ترفضا تسليم"مطلوبين" لمصر

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري فشل في تسلم مواطنين مصريين من ألبانيا ومقدونيا داعية كافة الدول ومنظمة الإنتربول وقف التعاون الأمني مع النظام المصري.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الأثنين ان محكمة ألبانية منعت تسليم مواطن مصري يدعى السيد العزبي بسبب تسييس القضاء المصري ، كما أخلت محكمة في مقدونيا سبيل مواطن اخر يدعى عبد الحي الدالي.

وأوضحت المنظمة أنها تابعت تلك القضايا وتواصلت مع الجهات المختصة في الدول المعنية لإعلاء قيمة القانون وحقوق الإنسان، وبينت للسلطات المختصة أن هذه القضايا قضايا سياسية بحته.

وأضافت المنظمة في بيانها إن النظام المصري عكف في الآونة الأخيرة إلى استغلال الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع بعض الدول واستغلال عضوية الدولة المصرية في منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" لإلقاء القبض على النشطاء المصريين المقيمين في الخارج بتلفيق العديد من الاتهامات الجنائية.

وكانت السلطات الألبانية قد قامت بتوقيف كلا من المواطنين المصريين العزبي وعبد الحي عبد السلام السيد الدالي في نوفمبر 2014 على الحدود الألبانية بناءا على طلب السلطات المصرية لاتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية على حد وصف الطلب وادانتهما من قبل القضاء المصري.

وفشلت السلطات المصرية في تقديم أي أحكام أو أوامر قضائية صادرة بحق الدالي في ذلك الوقت ليقرر المدعي العام الألباني إطلاق سراحه بعد 24 ساعة من احتجازه، بينما تم استمرار احتجاز العزبي لأشهر قبل أن يفرج عنه بالحكم المذكور لوجود دوافع سياسية وراء الاتهامات وعدم وجود أي أدلة جدية تدينه.