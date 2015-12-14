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فهمي:إخوان الداخل أقالوا "المتحدث" ومنتصر:إقالتي مرفوضة

14/12/2015

رفض المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد منتصر، البيان الصادر من مكتب الجماعة بلندن بإعفائه من منصبه.

وقال منتصر: "جماعة الإخوان المسلمين لها كيانات داخل مصر وتدير المشهد ولا يجوز لأحد من خارج مصر أن يحدد للجماعة بالداخل ماذا تفعل وماذا تقرر".

وأضاف منتصر في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة مباشر أن الجماعة اختارت الخيار الثوري الكامل داخل مصر ولن تتراجع عنه وستواصل تحركها لإسقاط الانقلاب في مصر، داعيا لتحرك وصفه بالثوري في ذكرى ثورة يناير في الخامس والعشرين من يناير المقبل.

في المقابل قال المتحدث الجديد باسم الجماعة بحسب "مكتب لندن" د. طلعت فهمي
إن الجماعة ارتأت أن توسع دائرة التواصل الإعلامي بتكليف متحدث إعلامي يتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية بعيدا عن ضغوط الانقلاب في الداخل.

وردا على بيانات صادرة من مكاتب إدارية لجماعة الإخوان في محافظات مصرية برفض إقالة محمد منتصر، قال فهمي إن الجماعة لا تدار عن طريق حسابات إليكترونية قد لا يعلم البعض صحة مصدرها.

وأضاف فهمي في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: "قرار إعفاء محمد منتصر من منصبه مرسل من القيادات المنتخبة في الجماعة بمصر وصدر أمس الأحد".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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