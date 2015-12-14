طيران الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة بـ"غزة"

الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة بغزة (فلسطسن الآن)

أغار طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، على هدفين في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وذكرت مصادر أمنية أن طائرات مروحية إسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقع للشرطة البحرية الفلسطينية في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضراراً مادية بالموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على موقع "أبو جراد" جنوب شرق مدينة غزة، التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وألحقت أضراراً بالموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وزعمت تقارير إعلامية عبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع الليلة الماضية، تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

ونقلت عن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قوله "إن الجيش يعتبر حركة حماس المسؤولة الوحيدة عما يجري في القطاع وأنه سيواصل العمل بحزم بهدف الحفاظ على الهدوء في جنوب البلاد. "

وقالت الإذاعة العبرية العامة، مساء الأحد، إن "صاروخ أطلق من قطاع غزة، سقط في أرض مفتوحة في المجمع الاستيطاني "شاعر هنيغف" دون وقوع إصابات أو أضرار". ولم تشر الاذاعة إلى الجهة التي أطلقت الصاروخ، كما لم تتبن أي مجموعة فلسطينية العملية.

وتضاف هاتان الغارتان إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في السادس والعشرين من أغسطس/آب 2014 برعاية مصرية.