شاهد.. قاض الإعدامات في مصر: كنت ضابطا بالقوات المسلحة

قال المستشار ناجي شحاته رئيس محكمة جنوب الجيزة المشهور بـ "قاض الاعدامات" إنه كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة قبل التحاقه بالسلك القضائي.

وأضاف شحاته أنه لا يخاف من التهديدات قائلا: "بطبيعتي وتكويني لا أعرف الخوف، إلى جانب أنني كنت أعمل ضابطًا بالقوات المسلحة سابقًا، وعلشان كده بيقولوا عليا (كلب العسكر)".

وكان حوار شحاته مع جريدة الوطن المصرية قد أثار الكثير من الجدل في الوسط المصري بعد مهاجمته محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية مصرية، إضافة إلى مهاجمته الإعلامي تامر أمين والثناء على توفيق عكاشة وأحمد موسى، ووصفه لثورة "25 يناير" بـ "25 خساير" .