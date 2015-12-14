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شاهد: فياريال يعمق من جراح الريال بالدوري الإسباني

13/12/2015

حقق فياريال فوزا صعبا على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "المادريجال"، ضمن فعاليات الجولة الـ15 من  الدوري الإسباني.

سجل هدف فياريال الوحيد لاعبه "سولدادو" في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط الأول للمباراة مسجلاً أسرع هدف في مرمى النادي الملكي في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم.

ولم يستغل ريال مدريد تعثر غريمه برشلونة ليضيّق الخناق عليه بل مني بدوره بهزيمته الثالثة هذا الموسم.

وأهدر كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة العديد من الفرص لريال مدريد لتزداد الضغوط الواقعة على المدرب رفائيل بنيتز.

بهذه النتيجة يحتل الريال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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