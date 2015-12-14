البث الحي
منوعات

شاهد.. شرطة كاليفورنيا تقتل مسلحاً أسود بالرصاص

14/12/2015

 أطلق رجال شرطة في جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة النار على رجل أسود مسلح رفض إلقاء سلاحه فأردوه قتيلا، بحسب رواية سلطات إنفاذ القانون؛ لكن الرجل بدا في تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام محلية وهو يزحف بعيدا عن الضباط مع إطلاقهم النار.

ولم يتسن لوكالة رويترز على الفور الوصول لمكتب رئيس شرطة لوس أنجليس بالولاية للتعليق على تقارير انتشار الفيديو الخاص بالحادث.

وتشهد الولايات المتحدة تدقيقا شديدا بشأن استخدام الشرطة للقوة الفتاكة خاصة ضد رجال سود عزل. ونظمت العديد من المظاهرات ضد ممارسات الشرطة في أنحاء عدة من الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية بعضها تحول للعنف.

وقال مكتب رئيس الشرطة في بيان إن الضباط استجابوا لتقاريرأفادت بأن رجلا أسود يحمل سلاحا ناريا، وأن طلقات اطلقت في منطقة لينوود حيث عثروا على مشتبه به مسلح أمام محطة وقود مزدحمة.

وفتح الضباط، الذين لم يكشف عن أسمائهم، النار على المشتبه به بعد أن رفض الاستجابة لأوامر بإلقاء سلاحه، وأعلنت وفاته في الحال.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)