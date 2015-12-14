شاهد.. شرطة كاليفورنيا تقتل مسلحاً أسود بالرصاص

أطلق رجال شرطة في جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة النار على رجل أسود مسلح رفض إلقاء سلاحه فأردوه قتيلا، بحسب رواية سلطات إنفاذ القانون؛ لكن الرجل بدا في تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام محلية وهو يزحف بعيدا عن الضباط مع إطلاقهم النار.

ولم يتسن لوكالة رويترز على الفور الوصول لمكتب رئيس شرطة لوس أنجليس بالولاية للتعليق على تقارير انتشار الفيديو الخاص بالحادث.

وتشهد الولايات المتحدة تدقيقا شديدا بشأن استخدام الشرطة للقوة الفتاكة خاصة ضد رجال سود عزل. ونظمت العديد من المظاهرات ضد ممارسات الشرطة في أنحاء عدة من الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية بعضها تحول للعنف.

وقال مكتب رئيس الشرطة في بيان إن الضباط استجابوا لتقاريرأفادت بأن رجلا أسود يحمل سلاحا ناريا، وأن طلقات اطلقت في منطقة لينوود حيث عثروا على مشتبه به مسلح أمام محطة وقود مزدحمة.

وفتح الضباط، الذين لم يكشف عن أسمائهم، النار على المشتبه به بعد أن رفض الاستجابة لأوامر بإلقاء سلاحه، وأعلنت وفاته في الحال.