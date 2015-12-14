شاهد.. حماس تحتفل بالذكرى الـ 28 على تأسيسها

شارك الآلاف من أهالي قطاع غزة في مهرجان تنظمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الفلسطينية، اليوم الاثنين، لإحياء الذكرى الـ 28 على تأسيسها.

ووجه منظمو المهرجان التحية للمرابطين "فوق وتحت الأرض"، كما قدموا التحية لانتفاضة شهدائها.

وحيا نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في كلمة له، المرابطين والمرابطات داخل باحات المسجد الأقصى، ووجه تحية خاصة إلى " مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين".

وانتشر نفوذ الحركة بشكل كبير، بعد انخراطها القوي في "مقاومة" الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتدير حركة حماس في قطاع غزة، منظومة واسعة من المؤسسات الأهلية، والإغاثية، وهو ما مكنها من التغلغل في الشارع الفلسطيني، حسب بعض المراقبين.

ورغم انتشار الحركة في الضفة الغربية، وبعض التجمعات الفلسطينية، في بعض الدول العربية، إلا أن ثقلها الرئيسي يكمن في قطاع غزة.

وقررت حركة حماس حمل السلاح، منذ بداية تأسيسها، وأسست جهازا عسكريا سمته "المجاهدون الفلسطينيون" عام 1987، ثم أسست جناحها المسلح الحالي (كتائب عز الدين القسام) عام 1992.

وفي 1 يناير/كانون ثاني1992، أصدرت كتائب القسام، بيانها الأول، وعممته إثر عملية قامت بها خلية تابعة لها بقتل حاخام "مستوطنة كفارداروم" (دورون شوشان)، وفي هذا البيان تم الإعلان رسميا عن هوية الكتائب كجناح مسلّح لحركة حماس.

وتطور تصنيع كتائب القسام لسلاحها بشكل كبير، حيث بدأت بصناعة العبوات الناسفة، البدائية، ثم تطورت قدراتها، لتتمكن من تصنيع "صواريخ" قادرة على ضرب كبريات المدن الإسرائيلية.

وتصدت حركة حماس لثلاث حروب شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة (2008 إلى 2014)، كان آخرها في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت لـ"51″ يوما.

وتأسست حماس في 14 ديسمبر/كانون أول 1987، على يد مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين.