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شاهد: جنود بريطانيون يلقون ميدالياتهم اعتراضا على قصف سوريا

13/12/2015

ألقى قدامى المحاربين البريطانيين ميدالياتهم  العسكرية على أبواب "داوننغ ستريت" مقر الحكومة البريطانية اعتراضا منهم على قصف بلادهم لسوريا.

وعبر الجنود عن غضبهم من موافقة البرلمان البريطاني على مشاركة لندن في ضربات جوية  ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وقال أحد الجنود الذين خدموا في العراق وليبيا بين عامي 2002 و 2014 ويدعى دانيال لينهام : "أنا هنا اليوم لإظهار الاشمئزاز لقرار الحكومة لمهاجمة بلد مرة أخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف لرويترز  "أنا لا أظن أن هناك طريقة أفضل للقيام بذلك من قبل التخلي عن هذه الرموز العسكرية، وأن الحرب لا تحل شيئا، أنا أرفض فكرة تماما".

يذكر أن مجلس العموم البريطاني وافق  في وقت سابق على طلب رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون"  بضرورة مشاركة بلاده  في شن غارات جوية على تنظيم الدولة في سوريا.

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