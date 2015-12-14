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شاهد:أتليتكو يتقاسم صدارة الليغا مع برشلونه بفوزه على بيلباو

13/12/2015

وصل أتلتيكو مدريد إلى نفس رصيد برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ، ليتقسم معه المركز الأول بعد فوزه الثمين على ضيفه  أثلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينمهما   على ملعب "فيسنتي كالديرون" في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم بيلباو في الدقيقة 27 عن طريق المدافع ايمريك لابورتي بعد ركلة ركنية  قبل أن يدرك لاعب وسط  أتليتكو مدريد "ساؤول نيجيز"  هدف التعادل لفريقه بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

و في الشوط الثاني أحرز المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف فوز أتليتيكو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء  بحلول الدقيقة الدقيقة 67  ليرفع رصيده إلى 35 نقطة بالتساوي مع برشلونة الذي أهدر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ضيفه ديبورتيفو كورونيا أمس السبت.

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