حياتك مرسومة في كف يدك .. كيف تقرأها؟

خط الحياة في كفك (hand analysis)

أثبتت دراسات علمية كثيرة أن خط الحياة يستخدم في كثير من الدول الغربية للتعرف على صفات الشخص، فإذا كان متقدمًا إلى عمل أو يتردد إلى طبيب نفسي, يمكنه بكل سهولة التعرف على ما يعانيه من خلال خط الحياة في يده الذي يكشف الكثير عن أحاسيسه و كل ما يتعلق بعلاقاته مع الآخرين.

ويختلف معنى خط الحياة لكل شخص بحسب مكان بدئه، فيمكنه أن يبدأ من أصبع السبابة، أو من الأصبع الأوسط، أو ما بينهما، أو من بين أصبع السبابة و إبهام اليد. فإليكم المعنى لكل خط وفقاً لموقعي i-facts ، hand analysis:

A- إن كان خط حياتك يبدأ من الأصبع الأوسط، فأنت وُلدت لتكون قائداً، و طموحاً، و مستقلاً، و ذكياً، و تتخذ القرارات بحكمة. و أخيراً، أنت شخص لست حساساً كثيراً وغالباً ما تكون بارداً مع الآخرين, وبالتالي فأنت معرض أكثر من غيرك للبقاء مستقلًا وبدون شريك.

B- أما إذا كان خط حياتك يبدأ ما بين أصبع السبابة الأصبع الأوسط، فأنت شخص تراعي مشاعر الآخرين و تكون لطيفاً معهم، بالإضافة إلى أنك دائماً حذر ومتردد عندما يكون هناك أمر مشترك بينك وبين أشخاص آخرين. و يجدر بالذكر أنك جدير بالثقة، وعندما تتخذ قرارات تفكر بمنطق؛ إلا أنك شخص معرض للاستغلال أو الخيانة أكثر من غيرك.

C- و في حال يبدأ خط حياتك من أصبع السبابة، فأنت تتشارك صفات الفئة A نفسها, إلا أنك دبلوماسي ورومانسي أكثر.

D- و أخيراً، إذا يبدأ خط حياتك ما بين أصبع السبابة وإبهام اليد، فالكلمات التي تصفك بشكل مثاليّ هي صبور، تهتم بالآخرين، ذو نوايا حسنة، و ذو قلبٍ طيب و رقيق. إلا أنك مزاجي وتحب الوحدة كما لا تملك القدرة الكافية على التأقلم مع كل الأجواء وكل الأشخاص.

أنظروا إلى أيديكم الآن لتعرفوا ما هو خط حياتكم، ومن أين يبدأ؟