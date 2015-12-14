حملة للدفاع عن "فيروز" بعد انتقادات وجهت لها في لبنان

المطربة اللبنانية – فيروز

على مساحة وطن صغير لا رئيس فيه منذ 18 شهرا ومؤسساته الدستورية معطلة اختلف اللبنانيون على كل شيء إلا صوت المطربة فيروز التي منحوها تاج مملكتهم ومنعوا الاقتراب من اسمها بأي سوء.

عقود مرت وتحولت فيروز إلى حلم إلى أن اتهمتها مجلة لبنانية يوم السبت الماضي بأنها "عدوة للناس وعاشقة المال" و "متآمرة مع (الرئيس السوري بشار)الأسد" وهو ما دفع محبيها للدفاع عنها، وضجت نشرات الأخبار اللبنانية بانتقاد المقال والناشر وزخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الناس الذين عبروا في حملة غير مسبوقة عن دعمهم لمن يعتبرونها سفينة نجاتهم من دنيا الحرب والتعب. فكتب احدهم "فيروز هي شراعنا ومرساتنا ولن يتسامح مع قراصنة حر دخلوا مملكتها بالاكراه" كما تم إطلاق صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك للضغط على السلطات اللبنانية من أجل منع نشر عدد المجلة.

لكن وزير الإعلام رمزي جريج اعتبر أن وزارته "لا دور لها لأن هذا حق شخصي واتأسف أن يكون هناك أي تطاول واذا هي أو عائلتها يعتبرون أن هناك قدحا وذما بحقها فهناك قضاء يعاقب من يرتكب جريمة القدح والذم بحق أي شخص ، قال "هذه ليست اساءة لفيروز انما هي اساءة للبنان ففيروز تتبوأ منذ نصف قرن… عرش الفن في لبنان وعشقها اللبنانيون وملايين العرب ولم ينل منها ومن شهرتها اي تطاول عليها في الإعلام."

وفي وقت لاحق قال جريج في مقابلة تلفزيونية "أفضل رد على الافتراءات التي تناولت السيدة فيروز هي الاعراب عن مدى تعلقنا فيها وتكريمنا لها" وأكد أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة سيعمد إلى تسمية الاستديو الرئيسي في إذاعة لبنان باسم "استديو فيروز" وفي حال موافقتها سيقيم حفل تكريم لها في الإذاعة.

بدورها ردت ابنتها ريما الرحباني بنشر بيان على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك عقبت فيه على ما حدث بالقول "كل إنسان كبير أو عظيم بأخلاقه وشخصيته ومواهبه ووطنيته وعطاءاته وانجازاته وتضحياته يخلق من حوله كمية حساد… فيلفقون اكاذيب وافتراءات ظنا منهم انهم بهذه الطريقة يحجبون عظمته ويخففون من حب الناس لها " واعتبرت ريما ان "محاولات تسييس فيروز كلها فاشلة."

ورغم الحملة عليه إلا أن ناشر المجلة حسن صبرا رفض الاعتذار قائلا في مقابلة تلفزيونية إنه "غير نادم بل على العكس ولن اعتذر" وفيروز التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الثمانين هي واحدة من الفنانين القلائل الذين بقوا في لبنان خلال مدة الحرب التي اندلعت في البلاد على مدى 15 عاما وانتهت عام 1990.

من جانبه قال وزير الثقافة روني عريجي إن "فيروز قامة ثقافية فنية وطنية وبالتالي لا يجوز التطاول عليها لا تحت المسمى الفني ولا تحت المسمى الانساني. اذا كان الأمر يتعلق بالنقد الفني طبعا كل الناس مع النقد الفني لكن التطاول على فيروز بهذا الشكل هو برأيي طبعا مرفوض وهو اعتداء على احلامنا وذاكرتنا وذكرياتنا وعلى تراثنا الفني." وأضاف "السيدة فيروز هي التي تقرر أي اجراء يمكن أن تأخذه وهذا طاولها شخصيا… فلنترك فيروز في عليائها ونتركها في مكانها ونظل في أمورنا العادية."

الصحفي اللبناني ومقدم البرامج جورج صليبي قال إن "السيدة فيروز هي رمز من رموز لبنان وهي الصوت الذي يجمع ويوحد الكل لذلك ممنوع الاساءة لها لما تمثله من قيمة وطنية وثقافية."أما الصحفي والشاعر اللبناني زاهي وهبي فكتب في جريدة الحياة "الصوت الذي غنى العواصم والمدن فجعلها أجمل وارحب وأكثر حرية واخوة… ظل بمثابة عاصمة للعشاق والمتعبين والحالمين ومدينة عائمة على اثير الغناء."

وقال إن "فيروز جعلت حياتنا اخف وطأة فهل نرد الجميل بغير الحب والعشق واعلاء شأنها حتى تغدو وطنا موازيا وهل يمكننا أن نقول لبنان بلا فيروز. لها أن تحيا كما تشاء وتحب من تشاء وتكره من تشاء ولنا منها نعمة الصوت.