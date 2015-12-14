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جماعة الإخوان: منتصر متحدثا إعلاميا ، ولا صحة لإقالته

14/12/2015

الإخوان: لا صحة لإقالة منتصر

قالت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين إنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي لها .

وأكدت اللجنة الادارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن كافة القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة او إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة.

وشددت اللجنة على الإخوان كافة، والصف الثوري بأكمله بالانشغال بالتحضير لموجة يناير – بحسب البيان الصادر عن اللجنة.

كانت وسائل إعلام تناولت  خبر إقالة المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد منتصر قبل أن تنفي الجماعة في بيانها هذا الخبر

المصدر : الجزيرة مباشر
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