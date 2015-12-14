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تويتر يحذر بعض مستخدميه من هجوم إلكتروني محتمل

14/12/2015

قال موقع "تويتر" إنه نشر تحذيرا إلى بعض المستخدمين ينبههم من محاولة متسللين ترعاهم حكومات الحصول على بيانات حساسة من حساباتهم.

ويذكر الإشعار وهو الأول من نوعه لموقع مدونات صغيرة أنه لا يرى ما يدل على حصول المتسللين على معلومات حساسة من "مجموعة صغيرة من الحسابات" المستهدفة.

ولم يقدم الموقع المزيد من المعلومات بشأن الهجوم، أو أي مشتبه بهم محتملين في التحقيق.

ويمثل التنبيه أحدث حلقة في سلسلة تنبيهات وسط تنامي القلق من هجمات إلكترونية لمنظمات ترعاها حكومات وتعرضت وكالات حكومية وشركات ووسائل إعلام لاختراقات.  

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