الكرملين: لن نعلق على تقرير مصر عن الطائرة الروسية

جزء من حطام الطائرة الروسية المنكوبة

قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مصرية بشأن عدم العثور على إثباتات تؤكد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء بعمل إرهابي.

وقال بيسكوف إنه يود التذكير بالنتيجة التي توصل إليها الخبراء الروس من الأجهزة المعنية الخاصة، إذ استنتجوا أن ذلك كان "عملا إرهابيا".

كان رئيس لجنة التحقيق بحادث الطائرة الروسية المنكوبة أيمن المقدم قد أعلن الاثنين الانتهاء من إعداد التقرير الأولي للحادث، وكشف المقدم أن "لجنة التحقيق الفني لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، واللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني".

وتم إرسال التقرير إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك بالتحقيق وإلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

وقال المقدم إن هذا التقرير يتضمن 19 بندا ثابتا متعارفا عليه في تحقيق الحوادث يتضمن المعلومات الأولية المتاحة أمام لجنة التحقيق حتى تاريخ صدوره والذى يحتوي على معلومات يتم تدقيقها بشكل مفصل من خلال مراحل التحقيق القادمة، وأشار إلى أن التقرير المبدئي أقر أن البحث عن أجزاء الحطام امتد إلى أكثر من 16 كيلومتر من موقع الحطام الرئيسي.

وأكد المقدم أن أعضاء فريق عمل الطب الشرعي بلجنة التحقيق تلقوا التقارير الخاصة بالكشف عن الجثامين من الأطباء الشرعيين واللجنة في انتظار تقارير مضاهاة الجثامين من الجانب الروسي لتحديد حالة الضحايا بعد معرفة تحاليل البصمة الوراثية DNA لذويهم.

في غضون ذلك، أظهر الصندوق الأسود الخاص بالمعلومات والبيانات أن خط سير رحلات الطائرة قبل وقوع الحادث بخمسة أيام كانت بين مطارات روسية ومطارات مصرية فقط، وأن الرحلة التي سبقت الحادث أقلعت من مطار "سمارا" في روسيا إلى شرم الشيخ.

وقامت مجموعة عمل العمليات بلجنة التحقيق بفحص البيانات الخاصة بالطيارين مع الجانب الروسي والخاصة بإجازات الطيران ولياقتهم الطبية ويجري في الوقت الحالي فحص السجلات التفصيلية للعمليات التدريبية التي قام بها الطيارون.