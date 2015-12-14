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الكرملين: إلغاء قمة بين بوتين واردوغان كانت مقرره غدا

14/12/2015

الكرملين: إلغاء قمة بين بوتين واردوغان كانت مقرره غدا – الجزيرة

قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" اليوم الاثنين إنه تم إلغاء قمة ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان كان من المقرر عقدها في 15 ديسمبر الجاري بمدينة سان بطرسبرج.

وأضاف  بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم "لن تحدث. ليس مخططا لها."- بحسب رويترز

وكان الرئيسان التركي والروسي  قد اتفقا على هذا الاجتماع عندما التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في تركيا الشهر الماضي، لكن ذلك كان قبل اسقاط أنقرة طائرة حربية روسية على مقربة من الحدود بين سوريا وتركيا.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وروسيا منذ إسقاط الطائرة الروسية  في 24 نوفمبر الماضي، الأمر الذي وصفه بوتين بأنه "طعنة في الظهر."

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