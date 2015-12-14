الطلاق وكثرة التدليل يسببان التبول اللاإرادي للأطفال!

قالت الدكتورة أماني يـحـيـى، استشاري العلاج النفسي، إن عـوامـل مـثـل الـطلاق والخلافات الزوجية وتـدليـل الأطفال الزائد تعد من أسباب إصابة الأطفال بالتبول اللاإرادي.

وأضافت، خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين)، أنه قد يكون دخول الطفـل للمدرسة والانفصال عن الأم أو الـهـجـرة مـن بـلـد لآخـر من أسباب الإصابة بالتبول اللاإرادي.

وأوضحت "استشاري العلاج النفسي" أنه لا يجـب مقارنة الطفل المصاب بالتبول اللاإرادي بـأخـيـه غـيـر الـمـصـاب، لأن هـذا الـسـلـوك قـد يـزيـد مـن الـمـرض.

بدورها، قالت الدكتورة مـديـحـة كـمـال، استشاري طب الأطفال، إن هـنـاك نـوعـين مـن الـتـبـول الـلاإرادي أحدهمـا أولـي يـصـيـب الـطـفـل عـنـد مـرحـلـة ضـبـط عملية الـتـبـول، والـثـانــي هو الـثـانـوي يـصـيـب الـطـفـل بـعـد أن يـكـون ضبط عملية التبول.

وأوضحت أن العامل الوراثي من الأسباب الرئيسية لإصابة الطفل بـالـتـبـول اللاإرادي، وهـو قـد يصيب طفلاً دون الآخر داخل الأسرة.

وأشارت إلى أنه مــن الأسـبـاب المؤدية لـلـتـبـول الـلاإرادي الإصـابـة بـالـتـهـاب في المثانة أو "سلس الـبـول الـلـيـلـي".