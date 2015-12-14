البث الحي
منوعات

الطلاق وكثرة التدليل يسببان التبول اللاإرادي للأطفال!

14/12/2015

قالت الدكتورة أماني يـحـيـى، استشاري العلاج النفسي، إن عـوامـل مـثـل الـطلاق والخلافات الزوجية وتـدليـل الأطفال الزائد تعد من أسباب إصابة الأطفال بالتبول اللاإرادي.

وأضافت، خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين)، أنه قد يكون دخول الطفـل للمدرسة والانفصال عن الأم أو الـهـجـرة مـن بـلـد لآخـر من أسباب الإصابة بالتبول اللاإرادي.

وأوضحت "استشاري العلاج النفسي" أنه لا يجـب مقارنة الطفل المصاب بالتبول اللاإرادي بـأخـيـه غـيـر الـمـصـاب، لأن هـذا الـسـلـوك قـد يـزيـد مـن الـمـرض.

بدورها، قالت الدكتورة مـديـحـة كـمـال، استشاري طب الأطفال، إن هـنـاك نـوعـين مـن الـتـبـول الـلاإرادي أحدهمـا أولـي يـصـيـب الـطـفـل عـنـد مـرحـلـة ضـبـط عملية الـتـبـول، والـثـانــي هو الـثـانـوي يـصـيـب الـطـفـل بـعـد أن يـكـون ضبط عملية التبول.

وأوضحت أن العامل الوراثي من الأسباب الرئيسية لإصابة الطفل بـالـتـبـول اللاإرادي، وهـو قـد يصيب طفلاً دون الآخر داخل الأسرة.

وأشارت إلى أنه مــن الأسـبـاب المؤدية لـلـتـبـول الـلاإرادي الإصـابـة بـالـتـهـاب في المثانة أو "سلس الـبـول الـلـيـلـي".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)