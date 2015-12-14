السجن مدى الحياة بدلا من الإعدام لوزير صيني

وزير السكك الحديدية الصيني السابق – ليو تشي جيون

خففت محكمة الشعب الصينية العليا الحكم الصادر بإعدام وزير السكك الحديدية الصيني السابق ليو تشى جيون، على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال السلطة، إلى السجن مدى الحياة.

كانت محكمة صينية في عام 2013 أصدرت حكمها بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة سنتين ضد ليو بعد أن ثبتت عليه تهم بقبول رشاوي وصلت قيمتها إلى أكثر من 10 مليون دولار مقابل منحه لعقود حكومية في مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة الطويلة التي قضاها في الوزارة التي خدم بها كوزير لمدة عشرة أعوام.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن قرار تخفيف الحكم جاء بناء على طلب من سلطات السجن المحبوس به الوزير السابق وذلك بسبب حسن السلوك.

ويعتبر ليو أكبر مسؤول سياسي يتعرض للمحاكمة وتتم إدانته بتهم فساد منذ تولي الرئيس الصيني شي جين بينغ منصبه وشنه لحملته الواسعة النطاق لتطهير البلاد من الفساد التي تعهد بألا يكون فيها أي هوادة وبأنها ستطول جميع الفاسدين سواء كانوا من كبار الموظفين أو صغارهم.